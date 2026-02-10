Malika Ayane | A Sanremo con lo spirito di Ornella
Malika Ayane sale sul palco di Sanremo con un messaggio semplice e diretto. La cantante canta “Animali notturni” e si rivolge al pubblico con una frase che fa riflettere: “Siamo tutti in pace con i sensi degli altri, con i nostri invece non sappiamo che farci”. In un contesto di musica e emozioni, Ayane si mette a nudo, cercando di trasmettere una verità che riguarda tutti noi.
"Siamo tutti in pace con i sensi degli altri, con i nostri invece non sappiamo che farci" canta Malika Ayane in quella Animali notturni con cui alza lo sguardo alla luna. Dell’Ariston. Ma lei coi suoi sensi un equilibrio sembra averlo trovato grazie proprio a questa canzone firmata assieme ad Edwyn Roberts e Stefano Marletta, Luca Faraone e Merk & Kremont. Domanda stile Fagnani: lei che animale notturno si sente? "Mi sento un po’ come la mia gatta Marmitta che la notte dorme elegantissima oppure si mette a dare fastidio senza motivo". Il pezzo ricorda certe esperienze della Vanoni latina di cinquant’anni fa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondimenti su Sanremo Ayane
Sanremo 2026, Malika Ayane in gara con Animali notturni
Malika Ayane torna a sfidarsi sul palco di Sanremo nel 2026 con il brano
Malika Ayane torna in gara al Festival di Sanremo
Malika Ayane canta Rossetto e Cioccolato
Ultime notizie su Sanremo Ayane
Argomenti discussi: Malika Ayane: Corro per superare i miei limiti. A Sanremo canterò la leggerezza; Malika Ayane, ecco perchè porto Santamaria sul palco di Sanremo; Malika Ayane a Sanremo 2026: ritorno con la canzone Animali Notturni e musica raffinata; Abbiamo ascoltato le canzoni di Sanremo 2026: di tutto un pop.
Malika Ayane a Sanremo 2026: «Torno alla leggerezza degli inizi. Se non sei centrata, il Festival ti mastica e ti sputa. L'Eurovision? Ci andrei, per portare un messaggio ...Dopo cinque anni di silenzio discografico, la cantante torna all’Ariston con Animali notturni e racconta una fase più ritmata e luminosa, nata dal teatro e dal lavoro di squadra ... vanityfair.it
Malika: «Le donne a Sanremo con il contagocce. Racconto l'amore di chi si sceglie continuamente»Quella di animale notturno è una definizione che si sente addosso. «Ricordo quando finivo di lavorare al Trottoir e si andava in un locale dentro un container nel quale si entrava scavalcando. Mi ... corriere.it
All Music Italia. . In caso di vittoria al festival, Malika Ayane parteciperebbe all’Eurovision facebook
APERTA LA VENDITA! Martedì 17 novembre 2026 ore 21 MALIKA AYANE Biglietti al botteghino, presso le rivendite e online su Bigliettoveloce e Ticketone bigliettoveloce.it/spettacoloid=… x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.