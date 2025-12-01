Malika Ayane torna in gara al Festival di Sanremo nel 2026
foto di Maria Clara Macrì MILANO – Malika Ayane, tra le voci più magnetiche, raffinate ed iconiche del panorama musicale italiano, torna in gara a Sanremo nel 2026. La nuova avventura sanremese inaugura ufficialmente il rapporto, nato oltre un anno fa, tra l’artista milanese e la storica etichetta discografica Carosello Records. Nel corso della sua carriera, Malika ha partecipato 5 volte al Festival di Sanremo: la prima volta nel 2009 nella categoria “Nuove proposte” con il brano “Come foglie”, poi nel 2010 nei “Big” con “Ricomincio da qui” che ha ricevuto il Premio della Critica e il premio della Sala stampa radio e tv, nel 2013 con il brano “E se poi”, nel 2015 con il successo “Adesso e qui (Nostalgico presente)” che si è classificato terzo al Festival e ha vinto il Premio della Critica e l’ultima volta nel 2021 con il brano “Ti piaci così”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
