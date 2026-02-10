Commemorata la morte dell’ex Questore di Fiume Giovanni Palatucci

La commemorazione dell’ex Questore di Fiume Giovanni Palatucci si è svolta questa mattina a Parma, presso la Questura. Alle 9, agenti e cittadini si sono riuniti per ricordare la sua figura nel Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle Foibe e dell’Esodo Giuliano Dalmata. La cerimonia è stata officiata dal Cappellano della Polizia, che ha sottolineato il valore della memoria e del rispetto per chi ha sofferto.

Nella mattinata odierna alle ore 9 presso la Questura di Parma, in occasione del Giorno del Ricordo dedicato alle Vittime delle Foibe e dell'Esodo Giuliano Dalmata, si è svolta la commemorazione in ricordo dell'ex Questore di Fiume Giovanni Palatucci, officiata dal Cappellano della Polizia di.

