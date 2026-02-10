Morto a Dachau dopo aver salvato migliaia di ebrei | l’omaggio al questore Palatucci

A Dachau è morto Giovanni Palatucci, l’ex questore di Fiume che durante la Seconda guerra mondiale riuscì a salvare migliaia di ebrei. Anche quest’anno, il 10 febbraio, la polizia italiana ha ricordato la sua figura con una cerimonia dedicata. La sua storia resta uno dei simboli più forti di coraggio e umanità in tempi bui.

LECCE – Morto a Dachau, in un lager nazista, dopo aver salvato la vita a migliaia di ebrei: anche quest’anno, il 10 febbraio, la polizia di Stato commemora la figura di Giovanni Palatucci, già questore reggente di Fiume, Giusto tra le nazioni, simbolo di altissimi valori morali, umanità e spirito.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Palatucci Uomo Ravenna omaggia Giovanni Palatucci: la cerimonia e un mosaico per l'ex questore che salvò la vita a migliaia di ebrei Questa mattina a Ravenna si è svolta una cerimonia per ricordare Giovanni Palatucci, l’ex questore di Fiume che durante la Seconda guerra mondiale salvò migliaia di ebrei. Salvò migliaia di ebrei perseguitati dai nazisti: ricordato Giovanni Palatucci Oggi a Padova si è tenuta una cerimonia per ricordare Giovanni Palatucci, l’ultimo questore di Fiume. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Palatucci Uomo Argomenti discussi: La Polizia di Padova ricorda Giovanni Palatucci, questore di Fiume morto a Dachau; Il ricordo alla Maggiolina del servo di Dio Giovanni Palatucci, morto a Dachau; Macomer ricorda Giovanni Palatucci, il Giusto tra le Nazioni morto a Dachau; L’Anpi propone la commemorazione del Servo di Dio, Patalucci. La questura di Torino commemora Palatucci morto a Dachau(ANSA) - TORINO, 10 FEB - È stato commemorato questa mattina in Questura a Torino Giovanni Palatucci, già questore di Fiume, nell'anniversario della morte. Il questore di Massimo Gambino ha deposto un ... msn.com Polizia di Padova ricorda Giovanni Palatucci, questore di Fiume morto a Dachau(ANSA) - PADOVA, 10 FEB - La polizia di Stato di Padova ha ricordato oggi Giovanni Palatucci , il questore di Fiume che salvò migliaia di ebrei e perseguitati dai nazisti, e fu deportato nel Campo di ... msn.com LA POLIZIA DI STATO RICORDA GIOVANNI PALATUCCI, EX QUESTORE Oggi 10 febbraio, ricorre l’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, già Questore reggente di Fiume, morto nel 1945 nel campo di concentramento nazista di Dachau, Medaglia d’ - facebook.com facebook Preservare la memoria dell’eccidio delle #Foibe e dell’esodo da Istria e Dalmazia è un dovere morale. Ricordiamo Angelo Adam, ebreo italiano di Fiume: sopravvissuto a Dachau, trovò la morte per mano delle truppe di Tito. #10febbraio #GiornoDelRicordo x.com

