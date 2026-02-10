Donyell Malen si prende la scena nel posticipo contro il Cagliari. Con due gol, il calciatore olandese trascina la Roma e regala una vittoria importante a Gasperini. Dopo il match, Malen ha detto di aver vissuto un momento speciale segnando davanti a Totti, definendolo un vero onore. La sua doppietta conferma la crescita e la voglia di emergere nel campionato italiano.

La Roma si gode il suo nuovo trascinatore. Donyell Malen, protagonista assoluto nel posticipo contro il Cagliari, ha firmato la doppietta decisiva che ha regalato i tre punti a Gian Piero Gasperini. Una serata magica per l’attaccante olandese, impreziosita dalla presenza in tribuna di Francesco Totti. Intervistato dai microfoni di DAZN e Sky Sport al termine della gara, il numero 11 giallorosso non ha nascosto l’emozione per aver segnato davanti allo storico capitano, rivelando di essersi ispirato proprio alle sue giocate. “Sapevo che Totti era allo stadio, l’ho visto sui maxischermi. Segnare un gol come i suoi è bellissimo, è stato un campione fantastico di cui ho visto tantissimi video”, ha dichiarato Malen, visibilmente entusiasta dell’atmosfera dell’Olimpico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Malen trascina la Roma: “Gol alla Totti? Un onore segnare davanti a lui”

Roma torna a sorridere dopo la vittoria contro il Cagliari.

L'Olimpico si accende con una Roma che non lascia scampo al Cagliari.

