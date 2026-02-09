Mafia 40 anni fa il maxi-processo a Palermo Parla il figlio del magistrato Caponnetto

Quaranta anni fa si svolse il maxi-processo a Palermo contro Cosa Nostra, un evento che segnò un punto di svolta nella lotta alla mafia. Oggi, il figlio di Antonino Caponnetto, Massimo, ricorda quegli anni e la difficile battaglia portata avanti dal padre, che guidò il pool antimafia insieme a Falcone e Borsellino. Un ricordo vivo di un’epoca in cui la giustizia si fece strada tra le minacce e le intimidazioni.

40 anni fa, il maxi-processo a Cosa Nostra nell'aula bunker di Palermo. L'intervista Massimo Caponnetto, figlio di Antonino, il magistrato a capo del pool antimafia di cui facevano parte i giudici Falcone e Borsellino. Servizio di Luigi Ferraiuolo

