Ue Debito comune per Kiev
L’Europa si ferma a Visegrád: si potrebbe sintetizzare così l’esito del Consiglio europeo sull’utilizzo degli asset russi. Al termine di uno dei vertici più lunghi e delicati degli ultimi tempi, l’Ue ha deciso, sì, di sostenere l’ Ucraina con un prestito da novanta miliardi, basato sull’indebitamento comunitario sui mercati dei capitali e garantito dal margine disponibile del bilancio, lasciando però congelati - e intatti - gli asset russi, come auspicato dal gruppo di Visegrád, ovvero Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca (ma senza la Polonia). Se, come ha detto la premier italiana Giorgia Meloni, ha prevalso il buon senso, è innegabile che il braccio di ferro tra quelli che volevano sostenere Kiev con le risorse russe, su tutti il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, e la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e quelli che si opponevano strenuamente, ovvero i leader di Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, è andato a favore dei secondi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: UE: prestito da 90 miliardi a Kiev con il debito comune
Leggi anche: UE, svolta nella notte: 90 miliardi a Kiev. Orbán cambia idea sul debito comune
Ucraina, l'Ue: ok a debito comune per Kiev, 90 miliardi di prestito. Salta l'uso degli asset; L'Ue sceglie il debito comune per Kiev, salta l'uso degli asset. Mosca: 'È prevalsa la legge'; Ucraina, ecco perché l’Ue sceglie il debito comune al posto degli asset russi. E cosa significa per il futuro dell’Europa; Consiglio europeo: trovato l'accordo per un prestito da 90 miliardi a Kiev, salta l'uso degli asset russi.
L'Ue sceglie il debito comune per Kiev, salta l'uso degli asset. Mosca: 'È prevalsa la legge' - Hanno prevalso, nelle parole più utilizzate dai leader, il "buon senso", il "pragmatismo" e la "stabilità" finanziaria. ansa.it
UE debito comune per Kiev - L’Europa si ferma a Visegrád: si potrebbe sintetizzare così l’esito del Consiglio europeo sull’utilizzo degli asset russi. msn.com
Prestito a Kiev con debito comune europeo: come funziona l’eurobond per l’Ucraina - Il Consiglio europeo ha trovato l’intesa per gli aiuti, salta l’ipotesi sostenuta dalla Germania di utilizzare la garanzia degli asset russi ... repubblica.it
La Bce si oppone a fare da garante del prestito Ue a Kiev
Accordo in extremis al Consiglio europeo: pronti 90 miliardi fino al 2027. Bruxelles stanzia i fondi grazie al debito comune - facebook.com facebook
Un prestito da 90 miliardi per tenere in piedi l'Ucraina tra il 2026 e il 2027, difesa compresa. I soldi arriveranno dal debito comune europeo, senza però pesare sui conti degli Stati membri e con gli interessi coperti dal bilancio Ue. #ANSA x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.