ue debito comune per kiev

L’Europa si ferma a Visegrád: si potrebbe sintetizzare così l’esito del Consiglio europeo sull’utilizzo degli asset russi. Al termine di uno dei vertici più lunghi e delicati degli ultimi tempi, l’Ue ha deciso, sì, di sostenere l’ Ucraina con un prestito da novanta miliardi, basato sull’indebitamento comunitario sui mercati dei capitali e garantito dal margine disponibile del bilancio, lasciando però congelati - e intatti - gli asset russi, come auspicato dal gruppo di Visegrád, ovvero Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca (ma senza la Polonia). Se, come ha detto la premier italiana Giorgia Meloni, ha prevalso il buon senso, è innegabile che il braccio di ferro tra quelli che volevano sostenere Kiev con le risorse russe, su tutti il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, e la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e quelli che si opponevano strenuamente, ovvero i leader di Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, è andato a favore dei secondi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

