Bce | ‘finanziamento all’Ucraina richiede debito comune UE’

Da imolaoggi.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo la Bce, il finanziamento all’Ucraina richiede l’adozione di un debito comune dell’UE. Philip Lane, capo economista, ha evidenziato come l’attuale sistema finanziario europeo soffra di una carenza di safe asset, fondamentali per gli investitori. La limitata disponibilità di titoli a basso rischio, come i bund tedeschi, rappresenta una criticità che potrebbe influenzare la stabilità finanziaria dell’area euro.

“L’attuale architettura del sistema finanziario dell’area euro comporta una insufficienza di safe asset, che giocano un ruolo fondamentale nei portafogli degli investitori” Lo ha detto Philip Lane, capo economista della Bce, spiegando che l’attuale disponibilità di titoli europei a basso rischio, non sufficientemente colmata dalle emissioni di bund tedeschi, rappresenta un vulnus anche per il. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

bce 8216finanziamento all8217ucraina richiede debito comune ue8217

© Imolaoggi.it - Bce: ‘finanziamento all’Ucraina richiede debito comune UE’

Leggi anche: Asset russi congelati, “la Bce apre all’uso della clausola d’emergenza sul debito comune per l’Ucraina”. Fonti Ue smentiscono

Leggi anche: “La Bce apre all’uso della clausola d’emergenza sul debito comune per l’Ucraina”: così verrebbe aggirato il veto di Orban

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.