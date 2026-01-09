Bce | ‘finanziamento all’Ucraina richiede debito comune UE’
Secondo la Bce, il finanziamento all’Ucraina richiede l’adozione di un debito comune dell’UE. Philip Lane, capo economista, ha evidenziato come l’attuale sistema finanziario europeo soffra di una carenza di safe asset, fondamentali per gli investitori. La limitata disponibilità di titoli a basso rischio, come i bund tedeschi, rappresenta una criticità che potrebbe influenzare la stabilità finanziaria dell’area euro.
"L'attuale architettura del sistema finanziario dell'area euro comporta una insufficienza di safe asset, che giocano un ruolo fondamentale nei portafogli degli investitori" Lo ha detto Philip Lane, capo economista della Bce, spiegando che l'attuale disponibilità di titoli europei a basso rischio, non sufficientemente colmata dalle emissioni di bund tedeschi, rappresenta un vulnus anche per il.
