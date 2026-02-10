Macron | Debito comune Ue per finanziare difesa e intelligenza artificiale

Emmanuel Macron annuncia di volere un debito comune per l’Europa, da usare per finanziare la difesa e l’intelligenza artificiale. Il presidente francese ha spiegato che presenterà questa proposta nelle prossime settimane, prima a Anversa durante il vertice sull’industria europea e poi al prevertice con i capi di Stato e di governo dei 27 in Belgio. La sua idea è di rafforzare la collaborazione tra i paesi e sostenere settori strategici.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha rilasciato una intervista sulla sua "dottrina economica europea" che intende proporre nelle scadenze delle prossime settimane e mesi, in particolare "ad Anversa al vertice sull'industria europea e "al prevertice con riunione dei capi di stato e di governo dei 27 sulla competitività europea, giovedì in Belgio". Nell'intervista, rilasciata a Le Monde e altri 6 giornali europei fra i quali Il Sole 24 Ore, Macron lancia un appello "a un debito comune Ue per finanziare difesa e intelligenza artificiale". "Diventare potenza o saremo spazzati" "Rispetto al momento in cui sono stati pubblicati i rapporti scritti da Mario Draghi ed Enrico Letta, la Cina ha accelerato enormemente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

