Crisi Moda e transizione strutturale | Confartigianato punta su filiere locali e investimenti

In un contesto di crisi e di trasformazione strutturale del settore moda, Confartigianato si concentra sul rafforzamento delle filiere locali e sugli investimenti strategici. L’obiettivo è promuovere una ripresa sostenibile e adattarsi alle nuove esigenze di mercato, mantenendo un approccio pragmatico e attento alle peculiarità del territorio. Questa strategia mira a garantire stabilità e sviluppo a lungo termine per le imprese del settore.

Arezzo, 29 dicembre 2025 – Crisi Moda e transizione strutturale. Confartigianato punta su filiere locali e investimenti per governare i cambiamenti del settore. Marco Cerofolini (presidente Federazione Moda): "La ripartenza passa da qualità, sostenibilità e tutela per le imprese del territorio" La moda italiana affronta oggi una fase di grande trasformazione, caratterizzata da consumi ancora deboli, pressioni sui mercati globali e impatti dei dazi, ma anche da segnali di resilienza. Siamo di fronte a una fase di transizione strutturale, in cui sostenibilità ambientale, innovazione digitale e riorganizzazione delle filiere stanno ridefinendo modelli produttivi e competitività.

Moda e manifattura toscana, i numeri della crisi - 000 lavoratrici e lavoratori e costituisce quasi il 40% dell’intero settore manifatturiero regionale. nove.firenze.it

Confartigianato, moda in crisi di transizione. Subito regole e tutela delle filiere - La moda italiana "è in una crisi di transizione che va governata subito o ne subiremo le conseguenze in termini di chiusure, perdita di filiere e indebolimento del Made in Italy". ansa.it

