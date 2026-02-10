Macron | L’Ue decida se diventare una potenza o sarà spazzata via
Il presidente francese Emmanuel Macron mette in guardia l’Europa: o diventa una potenza reale, o rischia di essere spazzata via. In un discorso deciso, Macron ha chiesto ai paesi dell’Unione di fare in fretta e di scegliere una strada chiara, senza più tentennamenti o lungaggini. La situazione è troppo delicata per aspettare: il momento di decidere è adesso.
L’Europa si trova davanti a un bivio storico che non ammette ulteriori esitazioni o rallentamenti burocratici. A lanciare l’allarme, con toni che non lasciano spazio a interpretazioni, è il presidente francese Emmanuel Macron. In un’articolata intervista rilasciata a sette testate giornalistiche del continente, l’inquilino dell’Eliseo ha tracciato un quadro impietoso del divario che si sta scavando tra l’Unione e i giganti globali, con particolare riferimento all’egemonia asiatica. Secondo il leader transalpino, il tempo dei rapporti e delle analisi deve ora cedere il passo a una volontà politica ferocemente pragmatica, poiché il contesto internazionale è mutato più velocemente di quanto Bruxelles avesse previsto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
