L’Ue deve diventare una potenza democratica globale forte e sovrana

Ventotene è più di un luogo della memoria: è la capitale morale dell’Unione europea, dove la politica torna responsabilità. Qui, nel confino che fu di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, l’Europa nacque come progetto di libertà e federazione quando sembrava impossibile persino pronunciarne il nome. Oggi la prima Conferenza per la Libertà e la Democrazia misura il presente con il metro dell’ambizione. Viviamo un’epoca fragile. La faglia tra guerra e pace si assottiglia, i populismi offrono scorciatoie, i nazionalismi alimentano divisioni, mentre le autocrazie restringono i diritti e rivendicano sfere d’influenza come nell’Ottocento. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

