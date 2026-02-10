Emmanuel Macron annuncia un piano da 1200 miliardi di euro di debito comune per sostenere la difesa e l’intelligenza artificiale. Il presidente francese ha spiegato che questa strategia rientra nella sua “dottrina economica europea” e sarà presentata nelle prossime settimane, prima a Anversa, al vertice sull’industria europea, e poi giovedì in Belgio, durante il prevertice con i capi di stato e di governo dell’Unione. La proposta mira a rafforzare la competitività del continente e a condividere i rischi economici tra i paesi membri.

Nell’intervista, rilasciata a Le Monde e altri 6 giornali europei fra i quali Il Sole 24 Ore, Macron lancia un appello “a un debito comune Ue per finanziare difesa e intelligenza artificiale”. “Oggi, abbiamo tre battaglia da condurre, nella sicurezza e nella difesa, nelle tecnologie della transizione ecologica e nell’intelligenza artificiale e nel quantico – afferma ancora Macron – In tutti questi settori investiamo molto meno rispetto a Cina e Stati Uniti. Se l’Unione Europea non fa nulla nei prossimi 3-5 anni, sarà spazzata via da questi settori. E quest’investimento, se vogliamo che preservi il mercato interno, che non lo frammenti ancora un po’ di più, non dobbiamo rigettarlo sulle nazioni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Macron: ‘1200 miliardi di debito comune UE per finanziare difesa e intelligenza artificiale’

Il presidente francese Emmanuel Macron propone di creare un debito comune europeo per finanziare la difesa e l’intelligenza artificiale.

L'Unione Europea ha concordato di concedere all'Ucraina un prestito di 90 miliardi di euro per il biennio 2026-2027, rafforzando il sostegno economico e politico alla nazione in un momento cruciale.

