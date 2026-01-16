Spese da record per la Difesa | triplicano i costi per gli aerei da caccia di sesta generazione

Negli ultimi anni, le spese per la Difesa hanno raggiunto livelli record, con un incremento significativo dei costi per gli aerei da caccia di sesta generazione. Mentre i fondi disponibili sembrano crescere, si assiste a una mancanza di confronto pubblico e approfondimento sulle priorità e sulle risorse da dedicare agli investimenti militari. Un tema che richiede attenzione e analisi obiettive per una gestione equilibrata delle risorse.

I soldi, per il riarmo, si trovano sempre. Quel che non si trova, invece, è la discussione sulle risorse da investire nello shopping militare. Nel caso specifico parliamo del progetto per l’aereo da caccia di sesta generazione GCAP, pronto a surclassare gli F-35 nella speciale classifica del programma militare più costoso della storia italiana. Il ministero della Difesa, svela Milex, ha inviato al Parlamento un nuovo decreto per gli aerei militari con cifre da record. Parliamo di un programma il cui costo, solamente per la fase di sviluppo, era inizialmente previsto in 6 miliardi. Questo nel 2021. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Spese da record per la Difesa: triplicano i costi per gli aerei da caccia di sesta generazione Leggi anche: Caccia di sesta generazione: la Germania molla la Francia Leggi anche: Dal caccia di sesta generazione al cloud europeo, i flop della cooperazione franco-tedesca Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Trump svela un budget record per la difesa: 1,5 trilioni di dollari senza precedenti - Negli ultimi sviluppi politici, l’ex presidente Donald Trump ha rivelato la sua ambizione di elevare il budget della difesa a 1,5 trilioni di dollari, un incremento notevole del 50% rispetto agli anni ... notizie.it

Spese per la difesa, Bonelli: “Se saliremo al governo, seguiremo la Spagna" - Angelo Bonelli sulle spese Nato per la difesa: “Risorse che da tempo chiediamo di spendere per infrastrutture che modernizzino l’Italia e le pensioni. la7.it

Difesa, Siracusano: "Sono spese per la libertà. Anche Trump ci intima di essere indipendenti" - Matilde Siracusano sulle spese per la difesa: "La spesa per la sicurezza e la difesa è una spesa per la libertà. la7.it

MANTENERE IL POTERE COSTA. IL CONTO PERÒ, LO PAGANO GLI ITALIANI Il governo di Giorgia Meloni migliora un altro record, quello delle spese per gli uffici dei consulenti a Palazzo Chigi. Nel 2026 i costi per gli uffici di diretta collaborazione hanno sfo - facebook.com facebook

Perché Massimo Moratti spese 56 miliardi di lire, un record per l’epoca. Fine x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.