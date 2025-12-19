UE | prestito da 90 miliardi a Kiev con il debito comune

L'Unione Europea ha concordato di concedere all'Ucraina un prestito di 90 miliardi di euro per il biennio 2026-2027, rafforzando il sostegno economico e politico alla nazione in un momento cruciale. Questa decisione rappresenta un passo importante per consolidare la solidarietà europea e affrontare insieme le sfide della regione.

Ucraina, prestito di 90 miliardi dall'Ue con debito comune: niente asset russi. Meloni: «Ha prevalso il buon senso» - Hanno prevalso, nelle parole più utilizzate dai leader, il «buon senso», il «pragmatismo» e la «stabilità» finanziaria. ilmattino.it

Ucraina, c’è l’accordo in Ue: prestito da 90 miliardi a Kiev – La diretta - "Abbiamo raggiunto un accordo che ci consente di soddisfare il fabbisogno finanziario dell'Ucraina per i ... msn.com

Consiglio europeo: trovato l'accordo per un prestito da 90 miliardi a Kiev, salta l'uso degli...

Sostegno per il 2026 e 2027 con un prestito da 90 miliardi. "Ha prevalso il buon senso", ha esultato la Premier Giorgia Meloni. Hanno prevalso, nelle parole più utilizzate dai leader, il "buon senso", il "pragmatismo" e la "stabilità" finanziaria. Ha prevalso la volo - facebook.com facebook

In piena notte viene siglato l’accordo all’unanimità per finanziare l’Ucraina. È stata accantonata l’ipotesi dell’uso dei beni russi congelati e il Consiglio europeo sceglie la strada del semplice e tradizionale prestito. Che ammonta a 90 miliardi. Un prestito a tass x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.