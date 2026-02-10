Ma chi costruisce le medaglie olimpiche? Cadono dal nastro e si rompono A Parigi ne hanno restituite 220

Le medaglie consegnate ai vincitori delle Olimpiadi di Parigi si sono rivelate più fragili del previsto. Dopo averle ricevute, atleti come Breezy Johnson e Alysa Liu hanno subito notato che i nastri si staccavano o si rompevano facilmente. In alcuni casi, le medaglie sono state restituite perché troppo danneggiate. La situazione ha sorpreso molti, anche perché nessuno si aspettava che i nastri potessero essere così deboli. Ora si cerca di capire chi abbia costruito le medaglie e perché siano così fragili.

Sono rimaste con la medaglia in una mano, il nastro nell'altra e un enorme stupore. Due delle medaglie d'oro alle Olimpiadi degli Stati Uniti, Breezy Johnson e Alysa Liu, hanno rivelato che i nastri si erano staccati dalle loro medaglie subito dopo averle ricevute. In poche parole, si sono rotte. Nel video si vede Liu che tiene in mano separatamente la medaglia e il nastro. Con la scritta: "La mia medaglia non ha bisogno del nastro". Un video su Instagram mostra una delle medaglie degli atleti tedeschi cadere dal nastro mentre saltavano su e giù per festeggiare presso l'hotel della squadra. La Bbc racconta la storia ma, niente paura, tutto sarà riparato.

