Lupi inseguono un giovane in scooter

Nuovi avvistamenti di lupi vicino a Pisa e San Giuliano Terme riaccendono la paura tra i residenti. Questa volta, si parla di un giovane in scooter inseguito dai predatori nei pressi delle zone urbane. La presenza di questi animali si fa sempre più visibile, e la gente si chiede quanto sia sicuro uscire di casa senza rischiare incontri sgraditi. Le autorità sono al lavoro per monitorare la situazione e garantire la sicurezza dei cittadini.

L'episodio è stato segnalato da alcuni cittadini, il sindaco di San Giuliano Terme scrive una lettera alle istituzioni territoriali Torna d'attualità il problema della presenza dei lupi vicino i centri abitati. Il caso è montato negli ultimi mesi del 2025, con numerosi avvistamenti sia a Pisa che a San Giuliano Terme. E' notizia di oggi quello di un incontro piuttosto ravvicinato e particolare, avvenuto ieri sera 9 febbraio nel comune termale: alcuni lupi avrebbero inseguito un cittadino che procedeva in scooter. L'episodio è segnalato in una lettera rivolta alle istituzioni territoriali da parte del sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Lupi Inseguimento Incidente a Sciacca, scontro tra scooter e auto: ferita una giovane “Giovane mucca sbranata dai lupi. Per mesi ronde col trattore la notte” A Portomaggiore, in provincia di Ferrara, si è verificato un episodio che ha coinvolto una giovane mucca vittima di un attacco da parte dei lupi. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Lupi Inseguimento Argomenti discussi: Il cagnolino Neve scappava dai lupi Grazie a chi l’ha salvato. WEEKEND DA LUPI Ecco gli impegni del nostro settore giovanile per questo fine settimana Forza ragazzi - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.