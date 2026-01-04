giovane mucca sbranata dai lupi per mesi ronde col trattore la notte

A Portomaggiore, in provincia di Ferrara, si è verificato un episodio che ha coinvolto una giovane mucca vittima di un attacco da parte dei lupi. Da mesi, le aziende agricole della zona adottano ronde notturne con il trattore per proteggere il bestiame. Lorenzo Scalabrin, presidente della sezione zootecnica di Confagricoltura, guida l’azienda Mascherina, simbolo di una tradizione radicata nella provincia.

Portomaggiore (Ferrara), 4 gennaio 2025 – Lorenzo Scalabrin è il presidente della sezione zootecnica di Confagricoltura, è al timone di un’azienda – la Mascherina –, una tradizione per la provincia. Si trova a Portomaggiore, ha 400 capi di mucche che alleva per ricavare il latte che porta alla Centrale del latte di Cesena. Lupi nel Ferrarese: il video Al suo fianco il fratello Libero, il figlio Francesco e i nipoti Cristiano e Luca. Storia, innovazione e qualità, gli ingredienti che hanno portato questa famiglia sul palco della fiera di Portomaggiore, sono stati premiati come azienda simbolo del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

