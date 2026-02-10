L'unica fotografa che ha immortalato la caduta di Lindsey Vonn | Ero lì per il panorama Scioccante

L’unica fotografa presente al momento della caduta di Lindsey Vonn a Cortina racconta di aver scattato la foto quasi per caso. Martin, che si trovava lì per ammirare il panorama, si ritrova invece a immortalare il momento scioccante. La sua immagine ha fatto il giro del mondo perché è l’unica a mostrare Vonn nel momento esatto della caduta, lontana dagli altri fotografi.

Lo scatto di Martin ha fatto il giro del mondo perché è l'unico che riprende Vonn nel momento esatto della sua caduta a Cortina: non era insieme agli altri fotografi.

