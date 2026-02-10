Lungodegenza e chirurgia reparti da riaprire

La Regione torna a parlare di reparti di lungodegenza e chirurgia. Il progetto, avviato in passato dall’ex assessore Saltamartini, non è mai stato completato. Oggi, il tema torna in primo piano grazie a un’interrogazione depositata dal capogruppo dell’Udc Luca Marconi. La discussione si riaccende, e si cerca di capire se e come si possa riaprire e rendere operativi quei reparti.

Un progetto già avviato dall'ex assessore regionale Filippo Saltamartini, ma mai pienamente realizzato, torna oggi al centro del dibattito in Regione grazie all'interrogazione depositata dal capogruppo dell'Udc Luca Marconi. L'obiettivo è quello di riattivare in modo strutturato reparti di lungodegenza e di chirurgia a ciclo breve negli ospedali di comunità, con particolare attenzione a quello di Recanati, per alleggerire la pressione sugli ospedali maggiori e per garantire servizi più vicini ai cittadini. L'idea risponde all'esigenza di superare alcune criticità emerse dopo l'applicazione del decreto ministeriale 70, che ha concentrato i posti letto per acuti negli ospedali di base, di primo e di secondo livello.

