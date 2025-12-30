Montemesola l’ultimo saluto a Ylenia | palloncini bianchi e rossi per la giovane mamma scomparsa
A Montemesola si sono svolti i funerali di Ylenia, la giovane mamma scomparsa. La cerimonia è stata accompagnata da palloncini bianchi e rossi, simboli di affetto e ricordo. La comunità si è stretta intorno alla famiglia per un addio sobrio e rispettoso, in un momento di grande dolore. Tarantini Time Quotidiano ricorda le parole: “Una mamma ti ama dal mattino e continua fino al mattino dopo”.
Tarantini Time Quotidiano “Una mamma ti ama dal mattino e continua fino al mattino dopo e così via ogni mattino”. Sono parole che restano sospese nell’aria, quelle pronunciate dal parroco di Montemesola, don Andrea Casarano, durante l’omelia dei funerali di Ylenia Sibilla, la giovane mamma di 40 anni scomparsa la sera del 28 dicembre dopo una lunga e dolorosa lotta contro un brutto male. Una chiesa raccolta è composta, palloncini bianchi e rossi, volti segnati dalle lacrime: così Montemesola ha salutato una sua figlia, mentre Massafra — la città in cui Ylenia viveva e aveva costruito la sua famiglia — ne piangeva l’assenza. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
