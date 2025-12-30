Montemesola l’ultimo saluto a Ylenia | palloncini bianchi e rossi per la giovane mamma scomparsa

A Montemesola si sono svolti i funerali di Ylenia, la giovane mamma scomparsa. La cerimonia è stata accompagnata da palloncini bianchi e rossi, simboli di affetto e ricordo. La comunità si è stretta intorno alla famiglia per un addio sobrio e rispettoso, in un momento di grande dolore. Tarantini Time Quotidiano ricorda le parole: “Una mamma ti ama dal mattino e continua fino al mattino dopo”.

