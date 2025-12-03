L’ultimo saluto a Nicola Pietrangeli dalla terra rossa del Foro Italico Commozione sulla note di My way
È stato un lungo addio quello che l’Italia (non solo sportiva) ha tributato a Nicola Pietrangeli, morto il 2 dicembre a 92 anni. Prima dei funerali in forma privata alla Chiesa di Santa Maria della Gran Madre di Dio a Ponte Milvio, la camera ardente sulla terra rossa del Foro Italico, nello stadio intitolato alla leggenda del tennis, come avrebbe voluto. Fin dalle prime ore del mattino il campo si è riempito di persone, campioni, dirigenti e semplici appassionati. Accanto al feretro il trofeo a cui Pietrangeli teneva di più la Coppa Davis vinta da capitano nel 1976. Sullo sfondo un maxi schermo con le sue immagini e due racchette, una di oggi e una di legno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
