A Sondalo, la chiesa di San Francesco era piena per l’ultimo saluto a mamma e figlio, scomparsi in casa a poche ore di distanza. Un momento di grande commozione per la comunità che ha voluto rendere omaggio alle due persone care, lasciando un ricordo di fragile speranza. Sondalo (Sondrio), 21 dicembre 2025 – «Due anime belle», che conforta - almeno - immaginare ancora insieme.

Sondalo (Sondrio), 21 dicembre 2025 – «Due anime belle», che conforta - almeno - immaginare ancora insieme. I coscritti del 2001, le amiche e le colleghe, ma anche tanti sondalini colpiti da quella doppia tragedia che in un pugno di ore, tra giovedì e venerdì, ha visto prima il figlio e poi la madre porre fine alle proprie vite nello stesso modo, nella stessa casa. Ieri mattina hanno gremito la chiesa di San Francesco, dove al parroco don Mario Bagiolo è toccato il compito di celebrare il funerale, pronunciare un’omelia davanti alle due bare affiancate, trovare le parole con cui confortare un uomo che ha perso così tragicamente figlio e moglie, dei coetanei che ancora non si capacitano del gesto definitivo del loro amico, più in generale un paese che a pochi giorni dal Natale è precipitato in un dolore che è entrato, davvero, in ogni casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sondalo, chiesa di San Francesco gremita per l’ultimo saluto a mamma e figlio, morti in casa a poche ore di distanza

Leggi anche: Madre e figlio si tolgono la vita a poche ore di distanza: tragedia a Sondalo

Leggi anche: Chiesa di Sant'Andrea gremita e tanta commozione per l'ultimo saluto alla 18enne Alessia Berardinucci

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il figlio si uccide, la mamma non regge al dolore e lo segue. Doppio suicidio a Sondalo: choc in Valtellina; Sondalo, giovane trovato morto in casa: era indagato per Codice Rosso; Il figlio si uccide la mamma non regge al dolore e lo segue Doppio suicidio a Sondalo choc in Valtellina.

Il figlio si uccide, la mamma non regge al dolore e lo segue. Doppio suicidio a Sondalo, choc in Valtellina - Si sono tolti la vita a poche ore di distanza, nella stessa casa, quella dove il ragazzo si trovava ai domiciliari. msn.com