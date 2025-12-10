Parità di genere l’Ue migliora ma troppo lentamente L’Italia ancora ultima sul lavoro | gli uomini guadagnano più del doppio delle partner

Nonostante oltre venti anni di iniziative e impegno, la parità di genere nell’Unione europea procede a ritmo lento. Nel 2025, l’Italia si conferma fanalino di coda nel mercato del lavoro, dove gli uomini percepiscono più del doppio delle loro partner, evidenziando le persistenti disparità e le sfide ancora da affrontare.

Nonostante vent’anni di strategie, conferenze e piani d’azione, l’ Unione europea nel 2025 continua a migliorare “con il freno tirato” sulla parità di genere. L’Italia, anche quest’anno, avanza meno degli altri. Il nuovo Gender Equality Index pubblicato dall’EIGE assegna al nostro Paese 61,9 punti su 100, uno in meno della media Ue (63,4). Un risultato insufficiente, nonostante la crescita di quasi dieci punti nell’ultimo decennio. L’Italia non è più nelle retrovie, ma resta in affanno. Il dato europeo registra un miglioramento complessivo: nel 2020 la media Ue era 60 punti, cinque anni prima 53. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it