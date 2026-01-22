Parità di genere Italia fanalino di coda in Ue Le 10 priorità di UN Woman Italia

L’Italia si trova al penultimo posto tra i Paesi dell’Unione europea per quanto riguarda la parità di genere. Secondo le analisi di UN Women Italia, sono state individuate dieci priorità per promuovere un progresso reale in questo ambito. La distanza tra uomini e donne nel nostro Paese rimane significativa, evidenziando la necessità di interventi concreti e coordinati per favorire un’equa rappresentanza e opportunità per tutti.

di Tommaso Tautonico, Redazione ASviS, presieduta dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS del 7012026 Un Paese in cui la distanza tra uomini e donne resta tra le più profonde d’Europa. È questa la fotografia scattata dal Rapporto “Italia e parità di genere: ridefinire le priorità e accelerare il cambiamento” di UN Woman Italia. A certificare la profondità del fenomeno è il Global Gender Gap Report 2025 del World Economic Forum, che colloca l’Italia all’85esimo posto su 148 Paesi, evidenziando un ritmo di avanzamento tanto lento da proiettare al 2148 il pieno raggiungimento della parità.🔗 Leggi su Ildenaro.it

