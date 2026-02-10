Quando la Russia ha invaso l’Ucraina, nessuno si aspettava la forza di resistenza che si sarebbe scatenata. Kyiv ha organizzato un fronte compatto, e i droni ucraini sono diventati uno strumento chiave. Ora l’Ucraina esporta i propri droni, dimostrando di aver sviluppato una tecnologia che sta facendo parlare di sé anche fuori dai confini nazionali.

La Nato ne ha biosgno e chi compra armi da Kyiv non lo fa solo per aiutare Zelensky, ma per prepararsi alla guerra con Putin Quando la Russia ha aggredito l’Ucraina, non si aspettava molte delle cose che sono accadute. Non si attendeva la resistenza, la preparazione, la reazione della popolazione e dell’esercito di Kyiv. Ma non si aspettava neppure che avrebbe avuto a che fare con un paese in grado di sviluppare una propria industria della Difesa, di ampliarla e di avere la capacità di rivoluzionare il modo di costruire i droni e di usarli in combattimento. La Russia era impreparata, ha dovuto adeguarsi, chiedendo aiuto ai suoi alleati iraniani. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’Ucraina esporta i suoi droni

Approfondimenti su Ucraina Esposta

Secondo fonti dell’intelligence ucraina, la Russia avrebbe utilizzato il sistema Starlink di Elon Musk per controllare a distanza un drone kamikaze BM-35.

Nella notte, la regione di Odessa e Volyn in Ucraina è stata interessata da attacchi con droni, che hanno colpito infrastrutture civili.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

L'Ucraina sorprende tutti: il trucco geniale contro i droni russi

Ultime notizie su Ucraina Esposta

Argomenti discussi: L'Ucraina aprirà 10 centri di esportazione di armi in Europa; Vladimir Putin e la crisi del petrolio: il futuro dell'economia russa sempre più in bilico; L'accordo sull'esportazione del grano ucraino scade presto: quali potrebbero essere le conseguenze?; Oligarca ucraino inonda l’UE con uova di bassa qualità – media tedeschi.

L'Ucraina esporta i suoi droniLa Nato ne ha biosgno e chi compra armi da Kyiv non lo fa solo per aiutare Zelensky, ma per prepararsi alla guerra con Putin ... ilfoglio.it

L'Ucraina aprirà in Europa centri per l'esportazione di armi e droni testati in guerra, dice ZelenskyLa decisione, attesa dai produttori di armi, è stata annunciata lunedì dal presidente ucraino. L'export consentirà di integrare l'Ucraina nell'architettura di sicurezza europea e di ottenere profitti ... msn.com

L'Ucraina aprirà 10 centri di esportazione di armi in Europa x.com

Carbonia ospita la firma di un memorandum internazionale durante la Conferenza sulla Transizione Energetica. La Sardegna esporta know-how e resilienza verso un’Ucraina in guerra che guarda al futuro sostenibile facebook