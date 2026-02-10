Luciano Darderi | Felice di competere a questo livello l’obiettivo è entrare nella top10

Luciano Darderi si dice felice di tornare in campo a questo livello. Il suo obiettivo è entrare nella top 10 e continua a lavorare sodo per migliorare. Nei prossimi mesi, il giovane tennista spera di conquistare nuovi punti e crescere nel ranking. Intanto, si gode questa fase di crescita e si prepara alle prossime sfide.

Tra i tanti tennisti in grande spolvero in questo periodo figura sicuramente il nome di Luciano Darderi. L'italiano ha iniziato la sua stagione nel migliore dei modi, conquistando all'Australian Open, per la prima volta nella sua giovane carriera, gli ottavi di finale in uno Slam. Il nativo di Villa Gesell, in Argentina, continuerà il suo 2026 sulla terra rossa di Buenos Aires, torneo nel quale sarà la seconda testa di serie. L'azzurro, ad oggi numero 22 nel ranking, tornerà quindi a disputare un match sulla sua superficie preferita, sulla quale vinse il suo primo torneo della carriera a Cordoba nel 2024.

