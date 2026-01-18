Luciano Darderi pronto alla sfida degli Australian Open | L’obiettivo è la top-20 l’ingresso nel team di Pérez Roldán mi aiuta

Luciano Darderi si prepara agli Australian Open 2026 con l’obiettivo di entrare nella top-20 del ranking mondiale. Dopo aver disputato le ultime competizioni, tra cui i quarti di finale ad Auckland, l’italo-argentino si concentra sulla stagione, rafforzando il suo percorso con il supporto del team di Pérez Roldán. La sua determinazione e la volontà di migliorare rappresentano gli elementi chiave per affrontare questa nuova sfida.

Ambizione e voglia di migliorare. Luciano Darderi vuole partire col piglio giusto in questo 2026. Dopo aver testato la sua condizione ad Auckland (Nuova Zelanda) dove è stato eliminato nei quarti di finale, l ‘italo-argentino si avvicina all’appuntamento degli Australian Open 2026 con fiducia. Martedì 20 gennaio ci sarà l’esordio contro il cileno Cristian Garin. “ Mi aspetto di poter migliorare ancora, rientrando in top-20, essendo questo l’obiettivo principale. E’ il primo anno che sono testa di serie in questo torneo e sono molto motivato. Il tennis che ho espresso ad Auckland mi ha dato fiducia. 🔗 Leggi su Oasport.it

Luciano Darderi chiude l’anno al best ranking ATP e nuovo progetto con Pérez Roldán

Luciano Darderi conclude l’anno al suo miglior posizionamento ATP, raggiungendo la 25ª posizione grazie a un sorpasso sull’olandese Tallon Griekspoor. L’ascesa nel ranking è stata possibile anche grazie a scarti e variazioni nella classifica mondiale. Inoltre, il tennista annuncia un nuovo progetto professionale con Pérez Roldán. Un traguardo importante che evidenzia la crescita e l’impegno di Darderi nel circuito internazionale.

Alcaraz, sfida a Sinner: “Il mio obiettivo è vincere l’Australian Open”

Carlos Alcaraz si prepara alla sfida degli Australian Open, puntando alla vittoria. Dopo le vacanze, il tennista spagnolo e Jannik Sinner hanno ripreso gli allenamenti in vista del primo Slam dell’anno, che si terrà a Melbourne. L’azzurro, campione in carica, si appresta a difendere il titolo, mentre Alcaraz mira a conquistare il prestigioso torneo.

