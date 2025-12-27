Nel campanile della parrocchia le luci accese in segno di speranza
L’iride svetta sul campanile della chiesa di Selvapiana. Infatti, per questo periodo di festa il campanile della chiesa selvapianese si è acceso, nelle nicchie delle sue campane, di nuove luci, di colore diverso. I colori dell’iride cambiano tonalità, in vetta al campanile, automaticamente ogni 20 secondi, per accompagnare suggestivamente le serate dei residenti, visibili altresì da ogni angolo del paese d’Alto Savio e con la possibilità di farsi ammirare anche dalle località dei dintorni. "Non è solo una scelta estetica – dicono dalla parrocchia di Selvapiana –, ma un piccolo segno pensato per tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
