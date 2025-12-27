L’iride svetta sul campanile della chiesa di Selvapiana. Infatti, per questo periodo di festa il campanile della chiesa selvapianese si è acceso, nelle nicchie delle sue campane, di nuove luci, di colore diverso. I colori dell’iride cambiano tonalità, in vetta al campanile, automaticamente ogni 20 secondi, per accompagnare suggestivamente le serate dei residenti, visibili altresì da ogni angolo del paese d’Alto Savio e con la possibilità di farsi ammirare anche dalle località dei dintorni. "Non è solo una scelta estetica – dicono dalla parrocchia di Selvapiana –, ma un piccolo segno pensato per tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nel campanile della parrocchia le luci accese in segno di speranza

