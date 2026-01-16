Umbria Fiere al via il Festival del fumetto ai videogiochi all’animazione alle serie tv e alla cultura pop

È iniziata oggi la terza edizione di UmbriaCON, l’evento dedicato a fumetti, videogiochi, animazione, serie TV e cultura pop, organizzato con il supporto della Regione Umbria e del Comune di Bastia Umbra. Riconosciuto come uno dei principali appuntamenti nel Centro Italia per le industrie culturali e creative, UmbriaCON offre un’occasione di approfondimento e confronto nel settore.

Ha preso il via oggi è la terza edizione di UmbriaCON - organizzata anche con il supporto della Regione Umbria e del Comune di Bastia Umbra - che si conferma come uno degli eventi di riferimento nel Centro Italia per il mondo delle industrie culturali e creative, capace di coniugare.

Al via UMBRIACON Festival Comics Arts & Games dal 16 al 18 gennaio, Umbriafiere - A Umbriafiere a Bastia Umbra dal 16 al 18 gennaio torna UmbriaCON: tre giorni di fumetti, spettacoli e grandi ospiti internazionali. corrierenazionale.it

