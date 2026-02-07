Love Me Love Me recensione | il triangolo amoroso adolescenziale che nel profondo amiamo tutti

Un nuovo film tratto da un romanzo Wattpad porta sul grande schermo un triangolo amoroso tra adolescenti. La storia sembra appassionare, ma alla fine lascia qualche dubbio. Gli attori cercano di rendere credibile il complesso intreccio tra i personaggi, mentre la trama si perde in alcune scelte narrative. La pellicola prova a catturare l’immaginario dei giovani, ma alcuni aspetti risultano poco convincenti.

La nostra recensione di Love Me Love Me, il romanzo young adult di Wattpad diventato un film: un triangolo amoroso avvincente ma che non convince. June, dopo la morte del fratello, si trasferisce in Italia con la madre e si iscrive a una scuola d’élite internazionale. Qui conosce Will e James e tra i tre nasce un triangolo amoroso che guida gran parte della narrazione. Il film affronta tematiche delicate come il lutto, l’identità, il cyberbullismo e la crescita adolescenziale. Nonostante un cast affiatato e una buona chimica tra gli attori, alcune dinamiche risultano affrettate e poco approfondite. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

