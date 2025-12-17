love me love me tutto sul film prime video tratto dal romanzo cult di wattpad

Love Me Love Me è il nuovo film Original italiano di Prime Video, basato sul romanzo cult di Wattpad. Girato interamente in inglese, il film rappresenta il passaggio dal successo online alle produzioni internazionali, e sarà disponibile sulla piattaforma nel 2026.

Dal successo online ai set internazionali, è il nuovo film Original italiano girato in inglese è in arrivo su Prime Video nel 2026. Diretto da Roger Kumble e tratto dalla saga di Stefania S., racconta un amore pericoloso ambientato in una scuola d’élite, tra segreti, lutti e scelte decisive. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

