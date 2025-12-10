Studentessa stuprata a Roma Ecco la baby gang violenta ASCOLTA il podcast di oggi 10 dicembre
Il 10 dicembre a Roma si è verificato un grave episodio di violenza, con una studentessa vittima di stupro da parte di una baby gang. Nel nostro podcast quotidiano, analizzando le notizie più importanti della giornata, approfondiamo i dettagli di questa vicenda e il contesto sociale che la circonda. Ascolta la puntata su Spotify e le altre piattaforme per essere aggiornato.
Ascolta su Spotify la puntata di oggi Le notizie di oggi, mercoledì 10 dicembre, a Roma, lette e commentate da Lorenzo Nicolini e Matteo Torrioli nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e i maggiori. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Studentessa denuncia: "Quell'uomo mi ha stuprata a casa sua". Trovata mentre urla e piange sul marciapiede
Roma, studentessa fuori sede stuprata da tre uomini all'uscita della metro B1 a Jonio: la denuncia della vittima. Caccia ai violentatori
Roma, studentessa 23enne immobilizzata e stuprata da branco di "nordafricani" all'uscita da fermata metropolitana B Jonio: ricercati 3 uomini
Studentessa di 20 anni denuncia: "Quell'uomo mi ha stuprata a casa sua". Trovata mentre urla e piange sul marciapiede - facebook.com Vai su Facebook
Studentessa violentata all'uscita della metro a Roma, l'identikit degli stupratori: caccia a tre uomini. La verità dalle telecamere - Una studentessa fuorisede stuprata da tre uomini all'uscita della metropolitana. Lo riporta msn.com
