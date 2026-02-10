L' orrore del bengalese sulla figlia minorenne Lei incinta lui in carcere

La polizia ha arrestato un uomo accusato di aver violentato ripetutamente la propria figlia minorenne, che ora è incinta. La giovane ha subito abusi fin da piccola e, dopo anni di violenze, è rimasta incinta durante uno degli episodi. Le indagini sono scattate dopo che la ragazza ha raccontato tutto agli agenti, portando all’arresto del padre.

Subiva violenze sessuali da quando era piccola e infine proprio durante uno di quei rapporti ai quali era costretta è rimasta incinta: questa la terribile storia di una ragazzina, stuprata per anni dal proprio padre. Il fatto si è verificato in provincia di Brescia e sul caso stanno attualmente indagando gli agenti della Squadra Mobile. Stando a quanto riferito fino ad ora dagli inquirenti, tutto è partito da una visita in ospedale. La minorenne accusava forti dolori addominali e per questa ragione la madre l'aveva accompagnata in pronto soccorso. Nel corso della visita medica è emersa la terrificante verità: la giovane era incinta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'orrore del bengalese sulla figlia minorenne. Lei incinta, lui in carcere Approfondimenti su Bengalese Figlia Abusi sulla figlia minorenne che resta incinta: il padre-orco arrestato in provincia di Brescia La polizia ha arrestato un uomo in provincia di Brescia con l’accusa di aver abusato della propria figlia minorenne, che ora aspetta un bambino. Padre violenta la figlia e lei resta incinta: l'orrore tra le mura di casa e la scoperta in ospedale con la madre La polizia di Brescia ha arrestato un uomo straniero accusato di aver abusato della figlia. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. 28 gen 2026 - (Rai3 Sardegna) - Il giorno della memoria - Il 27 gennaio del '45 l'armata rossa libera Auschwitz e mostra al mondo l'orrore... - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.