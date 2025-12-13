Fanno esplodere petardo per fingere perdita di gas | la nuova truffa dei ladri per farsi aprire e svuotare casa

Una recente truffa ha coinvolto ladri che, fingendo una fuga di gas, hanno convinto un anziano a farli entrare in casa a Massa Lombarda, provincia di Ravenna. Utilizzando petardi per simulare un'esplosione, gli autori hanno approfittato della situazione per svaligiare l’abitazione, mettendo in atto uno stratagemma ingegnoso e pericoloso.

