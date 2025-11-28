Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Rimini Pronti a un biennio di crescita ridotta Ma imprese più solide

di Cristina Degliesposti Un periodo futuro, lungo almeno un biennio, a crescita ridotta di fronte al quale, però, “le nostre aziende si affacciano solide e preparate, grazie anche alla dimostrata capacità di afferrare subito la ripresa post pandemica”. Ne è certo il presidente dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Rimini, Giuseppe Savioli ( foto ) che ha coordinato il gruppo di analisti impegnati nella classifica Top500 Romagna. Ben 500 le imprese più grandi operanti sul territorio delle tre province romagnole, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini i cui bilanci 2024 sono stati analizzati in ogni loro parte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Scopri altri approfondimenti

?Anche quest'anno l' Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Verona - ODCEC di Verona è presente a JOB&Orienta, il più importante salone dedicato a orientamento, scuola, formazione e lavoro. Un'occasione per incontrare tanti giovani studenti e - facebook.com Vai su Facebook

Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Rimini, “Pronti a un biennio di crescita ridotta Ma imprese più solide” - di Cristina Degliesposti Un periodo futuro, lungo almeno un biennio, a crescita ridotta di fronte al quale, però, “le nostre aziende si affacciano solide e preparate, grazie anche alla dimostrata cap ... Riporta msn.com

Edilizia, quadro normativo in evoluzione: a Siracusa il seminario Ance fa il punto su bonus, IVA e Conto Termico - Esperti nazionali e locali hanno analizzato gli effetti della Legge di Bilancio 2025 e le prospettive del settore ... Scrive siracusanews.it

Bilancio di sostenibilità. A Padula appuntamento con Banca Monte Pruno e Ordine dei Commercialisti - Si è tenuto oggi a Padula, nella sede della Comunità Montana Vallo di Diano, il convegno dal titolo “Oltre il Bilancio: pratiche di sostenibilità e assurance alla prova del CSRD”. Da ondanews.it