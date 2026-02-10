Oggi a Siena si tiene una cerimonia al parco Norma Cossetto per ricordare il Giorno del Ricordo. Le autorità e i cittadini si riuniscono per commemorare le vittime delle foibe e l’esodo degli italiani dall’Istria, Fiume e Dalmazia. La giornata serve a mantenere viva la memoria di quegli eventi, che ancora oggi segnano la storia di molte famiglie.

Anche a Siena oggi si celebra il ’Giorno del ricordo’, ricorrenza istituita per legge nel 2004, "per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dei cittadini italiani dall’ Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e della più complessa vicenda del confine orientale". In questa occasione oggi sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado ed è favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oggi si celebra il Giorno del Ricordo. Istituzioni al parco Norma Cossetto

Alla vigilia del Giorno del ricordo, qualcuno ha distrutto di nuovo la targa dedicata a Norma Cossetto.

Ancona cambia volto: il parco di via Sacripanti ora porta il nome di Norma Cossetto, mentre la scala del Passetto si chiama ancora Margarette Golding.

