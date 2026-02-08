Distrutta la targa di Norma Cossetto ennesimo sfregio alla vigilia del Giorno del ricordo

Alla vigilia del Giorno del ricordo, qualcuno ha distrutto di nuovo la targa dedicata a Norma Cossetto. È il terzo attacco in pochi mesi contro il monumento, che ricorda le vittime delle foibe. La scena è stata trovata questa mattina, con la targa completamente sfregiata. Le autorità stanno indagando per capire chi ci sia dietro questi atti vandalici.

Alla vigilia del Giorno del ricordo, un nuovo atto vandalico colpisce la targa dedicata a Norma Cossetto, simbolo della memoria delle vittime delle foibe. Nelle ultime ore, ignoti hanno nuovamente distrutto la targa commemorativa, riaccendendo polemiche e indignazione a poche ore dalla cerimonia.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Norma Cossetto Foibe, Comitato 10 Febbraio: “A Firenze distrutta la targa dedicata a Norma Cossetto” Targa dedicata a Norma Cossetto nuovamente vandalizzata nella notte della vigilia di Natale Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Norma Cossetto Argomenti discussi: Degrado al parco e targa in memoria di Michelle Causa non ripristinata: la rabbia della famiglia della ragazza uccisa a Primavalle; Furia dei vandali nel parco sull'Isonzo: pannelli divelti, mutilata l'orsa di legno; Luigi Pintor, nella città dell’infanzia e della memoria; Targa dell'auto modificata o rovinata, cosa dice la legge? Si arriva alla reclusione. Pozzuoli, distrutta la targa dedicata a Loris e Daniele, vittime innocenti della criminalità«Stanotte la nostra comunità ha subito un grave atto di mancanza di rispetto - dichiara Gigi Manzoni sindaco di Pozzuoli - la targa dedicata a Loris Di Roberto e Daniele Del Core è stata distrutta. ilmattino.it Appuntamento oggi domenica 8 febbraio nel giardino intitolato a Norma Cossetto facebook Giorno del Ricordo 10 febbraio 2026 – ore 18 Sala Consiglio, Corte Agresti – Traversetolo Presentazione del libro “Foibe rosse. Vita di Norma Cossetto” di Frediano Sessi, con Piergiorgio Gallicani. Ingresso libero #GiornodelRicordo #MemoriaStori x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.