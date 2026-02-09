Salerno la denuncia | l’omicida del panettiere di Sarno si fotografa in cella con il fratello

La notizia ha fatto rapidamente il giro della città. Andrea Sirica, il 35enne accusato di aver ucciso il panettiere Gaetano Russo a Sarno, si fa vedere in foto nella stessa cella con il fratello Daniele. I due si sono scattati uno scatto e lo hanno pubblicato su Instagram, creando sconcerto tra la gente. Entrambi sono detenuti, ma la scena ha aggravato la tensione tra i residenti.

(Adnkronos) – Andrea Sirica – il 35enne arrestato per l'omicidio del panettiere di Sarno, Gaetano Russo – accanto al fratello Daniele, già detenuto nello stesso penitenziario per altri motivi si sono fotografati assieme e hanno aperto un profilo social su Instagram. Lo scatto è arrivato al deputato Avs Francesco Emilio Borrelli che l'ha pubblicato sui suoi social e ha contattato la casa circondariale per chiedere una indagine interna, la separazione dei fratelli e il sequestro del cellulare che usano i due fratelli. Sirica è stato arrestato martedì scorso per l'omicidio di Gaetano Russo, il panettiere ucciso con almeno 10 coltellate nel suo locale di Sarno.

