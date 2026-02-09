L’omicida del panettiere in Sarno si fotografa in cella con il fratello è polemica

Andrea Sirica, il 35enne arrestato per l’omicidio del panettiere di Sarno, Gaetano Russo, si fa ritrarre in cella con il fratello. La foto ha fatto rapidamente il giro sui social, scatenando polemiche. Il carcere di Salerno ha aperto un’indagine interna per capire come sia stato possibile scattare e condividere quell’immagine. La vicenda ha acceso un dibattito sulla gestione delle immagini all’interno delle carceri e sulla privacy dei detenuti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il carcere di Salerno ha avviato un'indagine interna per far chiarezza sulla foto pubblicata in rete e nella quale compaiono Andrea Sirica – il 35enne arrestato per l'omicidio del panettiere di Sarno, Gaetano Russo – accanto al fratello, già detenuto nello stesso penitenziario per altri motivi. Il sospetto concreto è che quell'immagine, rilanciata anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli, sia stata scattata dopo l'incontro avvenuto tra i due fratelli nella casa circondariale di Fuorni. Sirica è stato arrestato martedì scorso per l'omicidio di Gaetano Russo, il panettiere ucciso con almeno 10 coltellate nel suo locale di Sarno.

