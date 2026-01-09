energia crescono le rinnovabili ma le emissioni restano elevate

La “Relazione sullo Stato della Green Economy 2025”, presentata a Ecomondo a Rimini, analizza l’evoluzione delle energie rinnovabili in Italia. Pur con una crescita significativa delle fonti sostenibili, le emissioni di gas serra rimangono elevate. Questo rapporto evidenzia le sfide e le opportunità per un percorso di transizione energetica più efficace e sostenibile nel nostro Paese.

Presentata lo scorso novembre nel corso dell’evento “ Ecomondo ” tenutosi a Rimini, la “ Relazione sullo Stato della Green Economy 2025 ” offre un quadro in chiaroscuro dello stato della green economy in Italia. Come si legge in una nota stampa pubblicata sul sito ufficiale degli Stati Generali della Green Economy, “ nel 2024 le emissioni di gas serra diminuiscono troppo poco; aumentano i consumi finali di energia per edifici e trasporti e si importa troppa energia dall’estero ”. Di contro, “ la produzione di energia elettrica da rinnovabili è arrivata al 49% di tutta la generazione nazionale di elettricità ”. 🔗 Leggi su Panorama.it

