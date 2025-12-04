Imprese | Schlein ' Pmi cuore pulsante economia ma soffrono per mancanza di crescita'

Roma, 4 dic (Adnkronos) - "Siamo qui all'Assemblea della Cna per manifestare tutta la nostra vicinanza, come Partito democratico, alle imprese artigiane. Le piccole, medie e micro imprese sono il cuore vivo e pulsante della nostra economia e in questo momento soffrono. Soffrono per la mancanza di prospettive di crescita, purtroppo anche con questa nuova manovra. Soffrono perchè abbiamo le bollette più care d'Europa e non ci dobbiamo rassegnare". Lo ha detto Elly Schlein a margine dell'assemblea Cna.

