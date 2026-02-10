Dopo quattro anni di permanenza in una casa di accoglienza vicino a piazza San Marco, Gianpaolo Bonsignori, 85 anni, e sua moglie Mariangela Gambacorti hanno lasciato quella sistemazione. Ora vivono in un affittacamere a Cafaggio, un alloggio molto più costoso e meno stabile. La coppia si trova di nuovo a confrontarsi con l’incertezza di un tetto sopra la testa.

Dopo quattro anni Gianpaolo Bonsignori, 85 anni e la moglie Mariangela Gambacorti hanno perso il "tetto provvisorio" nella casa di accoglienza in zona piazza San Marco e sono stati sistemati in un affittacamere a Cafaggio. La disperazione è tanta, perché vivere in una camera per lungo tempo è difficile e anche insostenibile economicamente. La loro storia, lo ricordiamo, l’avevamo raccontata nella primavera del 2022 quando si ritrovarono a dormire sulla panchina davanti alla chiesa del Sacro Cuore: con loro avevano due biciclette e qualche borsone con pochi vestiti, alcuni effetti personali, un paio di coperte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’odissea di una coppia di anziani. Via dalla casa di accoglienza. Ora un affittacamere costoso

Approfondimenti su Gianpaolo Bonsignori

Un incendio scoppiato in una casa di campagna ha provocato il ricovero di una coppia di anziani, lievemente intossicati dal fumo.

Una coppia di anziani di Terni scopre che alcuni gioielli sono scomparsi dalla cassaforte di casa.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Gianpaolo Bonsignori

Argomenti discussi: Qian Zhongshu, dallo sberleffo all’empatia, l’odissea di un accidioso; Odissea di Nolan, i luoghi delle riprese: scenari italiani che diventano leggenda; L’Odissea di due balordi è fatta di spettri reali e deserti tutti interiori; Email e chiamate alla Asl senza risposta: l’odissea di un cittadino di Manduria.

Il film Odissea di Christopher Nolan riceve una recensione in anteprima dal fratello JonathanJonathan Nolan ha visto Odissea di Christopher Nolan e lo definisce fantastico: il film IMAX più ambizioso del regista. cinefilos.it

Ben Affleck svela perché Matt Damon non farà mai il regista: c'entra L'OdisseaBen Affleck è convinto di conoscere il vero motivo per cui l'amico di sempre Matt Damon non si cimenterà mai dietro la macchina da presa ... cinema.everyeye.it

L’attimo prima del via… quel mix tra paura, adrenalina e divertimento che solo Odissea 2000 sa dare! #acquaparkodissea2000 #odissea2000 #acquapark #parcoacquatico #calabria facebook