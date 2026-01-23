Dalla cassaforte di una coppia di anziani coniugi spariscono i gioielli e nei guai finisce la badante

Una coppia di anziani di Terni scopre che alcuni gioielli sono scomparsi dalla cassaforte di casa. Le indagini portano a coinvolgere la badante, sospettata di aver avuto accesso ai beni. La vicenda evidenzia l'importanza di adottare misure di sicurezza e di vigilanza adeguate per proteggere i propri beni e tutelare la serenità familiare.

Dalla cassaforte spariscono i gioielli e nei guai finisce la badante di una coppia di anziani coniugi di Terni. La vicenda giudiziaria prende le mosse da un furto di oggetti preziosi avvenuto in un'abitazione di Terni, ai danni di una coppia di anziani. Al centro della ricostruzione dei fatti c'è.

