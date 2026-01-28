Fumo e fiamme in casa intossicata una coppia di anziani e un vicino

Un incendio scoppiato in una casa di campagna ha provocato il ricovero di una coppia di anziani, lievemente intossicati dal fumo. Anche un vicino, intervenuto per aiutare, ha avuto bisogno di cure. I vigili del fuoco sono ancora sul posto per spegnere le fiamme e chiarire le cause dell’incendio.

Intervento dei vigili del fuoco a Folignano di Pontedellolio nel primo pomeriggio di mercoledì 28 gennaio. I tre coinvolti sono stati visitati sul posto Incendio in un’abitazione, lievemente intossicati il marito e la moglie ma anche il vicino di casa aveva cercato di aiutarli. È successo a Folignano di Pontedellolio nel primo pomeriggio di mercoledì 28 gennaio. Sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco e, insieme a loro i sanitari del 118 con l’auto infermieristica e un’ambulanza della Pubblica Assistenza Valnure nonché i carabinieri. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento, ma con tutta probabilità pare che sia stato un quadro elettrico a sprigionare le fiamme che si sono quindi poi propagate alle vicine scale di legno interne della villetta.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

