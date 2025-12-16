Milan Caldara e gli infortuni | Mi sentivo proprio male mi sentivo una m***a
Matteo Caldara, ex difensore di Juventus e Milan, ha condiviso le sue difficoltà legate agli infortuni che hanno segnato la sua carriera, influenzando profondamente il suo percorso professionale e personale. In questa intervista, il giocatore ha aperto il suo cuore parlando delle sfide e delle emozioni vissute durante i momenti più difficili.
