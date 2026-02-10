Lobby? Omofobia mascherata Il caso delle chat di Ranucci fa ancora discutere

Durante la trasmissione di ieri sera, Giletti ha mostrato le chat tra Ranucci e Boccia, dove si parla di un “giro gay” ritenuto “pericolosissimo”. Le conversazioni coinvolgono nomi come Cerno, Signorini e Mancini, alimentando nuove polemiche sulla presunta presenza di lobby e omofobia mascherata.

Nel corso della puntata de Lo stato delle cose andata in onda nella serata di ieri, Massimo Giletti ha mostrato al pubblico la copia forense delle chat intercorse tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosa Boccia in cui si parla di un “giro gay”, per altro “pericolosissimo”, del quale farebbero parte Tommaso Cerno, Alfonso Signorini, Marco Mancini, un fantomatico signor B. e lo stesso Giletti. Quella del conduttore Rai è stata una risposta alle dichiarazioni del suo dirimpettaio, che conduce Report, che ha negato di aver scritto quelle cose in una chat. Ranucci al momento ha preferito non replicare, ignorando quanto accaduto ieri sera e concentrandosi sulla serata in teatro per presentare il suo libro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Lobby? Omofobia mascherata”. Il caso delle chat di Ranucci fa ancora discutere Approfondimenti su Ranucci Chat Ranucci, Boccia e la lobby gay, Giletti rivela le chat a Lo Stato delle Cose: “Delusione umana profonda” Ieri sera su Rai3, durante la trasmissione Massimo Giletti contro Sigfrido Ranucci per le chat sulla “lobby gay” di destra Durante la puntata di ieri sera di Lo Stato delle Cose su Raitre, Massimo Giletti ha attaccato Sigfrido Ranucci. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Ranucci Chat Argomenti discussi: Giletti contro Ranucci: le chat sulla lobby gay che dividono la Rai e feriscono nel profondo. Scontro incrociato tra Giletti, Ranucci e il Giornale sulle chat della presunta lobby gay nell’informazione. Tra accuse di manipolazione, omofobia e interventi politici, la vicenda si allarga tirando in ballo ex agenti dei servizi segreti, Rai e Ordine dei giornalisti - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.