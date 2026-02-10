‘Lobby gay’ Giletti smonta Ranucci | Mi hai deluso nessuna manipolazione nelle chat

Durante la trasmissione di Giletti, il conduttore ha mostrato le chat tra Ranucci e Maria Rosaria Boccia, smentendo ogni manipolazione. Giletti ha detto chiaramente di aver avuto i documenti che dimostrano la veridicità delle conversazioni, lasciando il collega di Report senza scuse. Ranucci, invece, si è sentito deluso e ha respinto le accuse di aver alterato le chat.

Carte alla mano, lezione al conduttore di Report. Durante il programma di Giletti, sono stati riprodotti gli atti che certificano l'autenticità delle chat tra Ranucci e Maria Rosaria Boccia “La libertà di informazione non è un venticello, non è un gossip, non è una battuta: è coraggio, ricerca di verità, forza di andare contro il potere anche quando necessario“. E’ su questo cardine che Massimo Giletti fa ruotare, smontandola, l’intera giostra della “lobby gay“, della manipolazione delle chat che Sigfrido Ranucci avrebbe intrecciato insieme a Maria Rosaria Boccia. A Lo stato delle Cose durante la diretta del 9 febbraio su Raitre, Giletti semplicemente mostra in versione integrale le conversazioni per messaggio tra il conduttore di Report e l’imprenditrice pompeiana al momento rinviata a giudizio per stalking nei confronti dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - ‘Lobby gay’, Giletti smonta Ranucci: “Mi hai deluso, nessuna manipolazione nelle chat” Approfondimenti su Lobby gay Giletti attacca Ranucci per la chat con Boccia sulla “lobby gay”: “Sono deluso dal collega” Massimo Giletti ha criticato duramente Sigfrido Ranucci dopo aver scoperto la chat con Boccia sulla “lobby gay”. Massimo Giletti contro Sigfrido Ranucci per le chat sulla “lobby gay” di destra Durante la puntata di ieri sera di Lo Stato delle Cose su Raitre, Massimo Giletti ha attaccato Sigfrido Ranucci. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Lobby gay Argomenti discussi: L' aria che tira Caprarica smonta i compagni | Angelo Meloni? Polemica di burro. Giletti mostra le chat tra Ranucci e Boccia: la pseudo lobby gay e gli attacchi a Cerno e altriEscono fuori le chat tra Sigfrido Ranucci, conduttore del programma Rai d'inchiesta Report, e Maria Rosaria Boccia, al centro del caso ... iltempo.it Giletti contro Ranucci, mostra chat su ‘lobby gay’ con Maria Rosaria Boccia: ecco i messaggiScontro tra due dei conduttori di punta di Rai3, Massimo Giletti e Sigfrido Ranucci, con al centro Maria Rosaria Boccia. Giletti, durante la sua trasmissione ... lapresse.it Nello scambio di messaggi si parla di una presunta "lobby gay" di cui farebbero parte anche Giletti, Cerno, Signorini e un misterioso "signor B.". Ma Ranucci smentisce: "Frasi manipolate". - facebook.com facebook Lobby gay, #Giletti smaschera #Ranucci sulle chat con Maria Rosaria #Boccia: "Spieghi l'attacco ai gay". Il conduttore di #Report aveva falsamente accusato Il Giornale di aver manipolato le chat, ma quei messaggi sul giro gay sono autentici e agli atti dell’inc x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.