‘Lobby gay’ Giletti smonta Ranucci | Mi hai deluso nessuna manipolazione nelle chat

Da ildifforme.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la trasmissione di Giletti, il conduttore ha mostrato le chat tra Ranucci e Maria Rosaria Boccia, smentendo ogni manipolazione. Giletti ha detto chiaramente di aver avuto i documenti che dimostrano la veridicità delle conversazioni, lasciando il collega di Report senza scuse. Ranucci, invece, si è sentito deluso e ha respinto le accuse di aver alterato le chat.

Carte alla mano, lezione al conduttore di Report. Durante il programma di Giletti, sono stati riprodotti gli atti che certificano l'autenticità delle chat tra Ranucci e Maria Rosaria Boccia “La libertà di informazione non è un venticello, non è un gossip, non è una battuta: è coraggio, ricerca di verità, forza di andare contro il potere anche quando necessario“. E’ su questo cardine che Massimo Giletti fa ruotare, smontandola, l’intera giostra della “lobby gay“, della manipolazione delle chat che Sigfrido Ranucci avrebbe intrecciato insieme a Maria Rosaria Boccia. A Lo stato delle Cose durante la diretta del 9 febbraio su Raitre, Giletti semplicemente mostra in versione integrale le conversazioni per messaggio tra il conduttore di Report e l’imprenditrice pompeiana al momento rinviata a giudizio per stalking nei confronti dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Approfondimenti su Lobby gay

Ultime notizie su Lobby gay

Argomenti discussi: L' aria che tira Caprarica smonta i compagni | Angelo Meloni? Polemica di burro.

