Questa mattina, durante una trasmissione televisiva, Massimo Giletti ha smascherato le dichiarazioni di Sigfrido Ranucci sulla presunta lobby gay. Le chat con Maria Rosaria Boccia, pubblicate negli atti dell’inchiesta, mostrano chiaramente come le parole di Ranucci siano lontane da qualsiasi manipolazione. Le conversazioni sono lì, senza filtri, e dimostrano che le sue affermazioni sui presunti deliri sono vere e concrete.

Quei deliri di Sigfrido Ranucci sulla lobby gay non sono mai stati manipolati. Erano lì, nero su bianco, nelle chat con Maria Rosaria Boccia agli atti dell'inchiesta. E ora anche Massimo Giletti, tirato in ballo a sua insaputa nel Grande Fratello omosex, lo certifica con carte alla mano e una bella lezione di stile all'amico Ranucci. Questi messaggi sono autentici. "Ho visto Cerno all'Aria che tira", scrive il conduttore di Report alle 21.29 del 17 settembre 2024, nei giorni in cui era in contatto con la pompeiana per "imbastire" la fabbrica del fango contro il governo Meloni sull'affaire Sangiuliano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lobby gay, Giletti smaschera Ranucci

Approfondimenti su Lobby Gay

Su internet circola una presunta chat tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia.

In un’ultima ora, sui social e nelle chat private, circolano voci che parlano di una presunta lobby gay di destra, collegata a figure come Tommaso Cerno e Massimo Giletti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Lobby Gay

Argomenti discussi: Lobby gay, Giletti smaschera Ranucci; Mi devi spiegare perché questi messaggi. E Giletti smaschera Ranucci sulle chat con Boccia; Quelle chat sulla lobby gay con Sigfrido Ranucci, Boccia: Sono manipolate, privacy violata. E fa ricorso al Garante; Macché manipolate. Così parlavano di gay.

Massimo Giletti contro Sigfrido Ranucci per le chat sul giro gay, Provo delusione umana profondaMassimo Giletti apre Lo Stato delle Cose mostrando le chat integrali sul caso lobby gay e attacca Sigfrido Ranucci: Delusione umana ... virgilio.it

Ranucci sulle rivelazioni anticipate da Giletti: Mi batto per la libertà di stampa anche per lui e CernoSigfrido Ranucci replica alle rivelazioni che Massimo Giletti ha promesso in apertura de Lo stato delle cose, in cui si parlerà delle chat tra lui e Maria ... fanpage.it

Giletti in tv contro Ranucci: ecco le sue chat con Maria Rosaria Boccia sulla lobby gay che offendono me e altri x.com

LA FRASE DI RANUCCI CHE STA ALZANDO UN POLVERONE: "Tommaso Cerno fa parte della lobby gay" Ore di tensione a Viale Mazzini. Stando a quanto si apprende questa sera, lunedì 9 febbraio, Massimo Giletti aprirà la puntata de Lo Stato delle Cose c facebook