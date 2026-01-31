In un’ultima ora, sui social e nelle chat private, circolano voci che parlano di una presunta lobby gay di destra, collegata a figure come Tommaso Cerno e Massimo Giletti. La frase in codice “è giallo sul Signor B.” alimenta dubbi e sospetti, mentre alcuni parlano di un'ossessione che va oltre il semplice gossip. La verità resta incerta, ma l’atmosfera si fa sempre più tesa.

Non solo l'ossessione per Tommaso Cerno, ma l'esistenza di una lobby gay di destra che, come un grande vecchio, tirerebbe i fili dell'informazione. "Quello è un altro del giro. giro gay, pericolosissimo come Signorini il signor B e Giletti". È la teoria del complotto di Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report che, a furia di scovare i complotti altrui, non deve essersi reso conto dello scoop che aveva in mano già un anno e mezzo fa, prima ancora che sulla scena si imponessero i deliri del re dei paparazzi. Perché solo un Corona che non ce l'ha fatta poteva lasciare nero su bianco, negli atti dell'inchiesta sull'affaire Sangiuliano della Procura di Roma, quelle conversazioni frutto di un'allucinazione condivisa con la pompeiana Maria Rosaria Boccia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I deliri che evocano lobby gay, Cerno e Giletti. Spunta la frase in codice: è giallo sul "Signor B."

